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09:10 27.04.2021

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

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Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

Киев вскоре переведут из "красной" в "желтую" зону эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Следующим регионом, который переведут на "желтый" уровень, будет Киев. По всем показателям город продемонстрировал, что нет превышений. Мы уже обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидопасности",- сказал он.

Степанов также отметил, что Украина начала выходить из третей волны коронавирусной болезни.

"Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших сократилось с 92 тыс. до 77 тыс. человек, количество госпитализированных сократилось почти на 3,4 тыс. человек. Уровень заболеваемости пошел на спад во всех областях и Киеве. Уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области и составляет 69%. Общая загруженность коек в стране составляет 52%",- сказал он.

Теги: #киев #карантин #минздрав #коронавирус
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