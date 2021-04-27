События

08:58 27.04.2021

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

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С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сначала года пиротехники ГСЧС уже уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов, в том числе 68 авиационных бомб, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов, в том числе, 68 авиационных бомб", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

 

Теги: #гсчс #ликвидация #украина #пиротехники
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