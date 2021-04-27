В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 7 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 17 391 человек, умерло 432 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 650 человек; летальных случаев - 432; выздоровело –17 391 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 26 апреля было зафиксировано 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 038 248 человек, 42 950 пациентов скончались, 1 596 829 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За сутки 26 апреля 2021 года в Украине привито 11 100 человек, 539 126 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/