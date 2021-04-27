События

08:24 27.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 7 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 17 391 человек, умерло 432 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 апреля 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 650 человек; летальных случаев - 432; выздоровело –17 391 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 26 апреля было зафиксировано 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19,  25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 апреля информировали о 14 277 новых быльных коронавирусом, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 038 248 человек, 42 950 пациентов скончались, 1 596 829 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За сутки 26 апреля 2021 года в Украине привито 11 100 человек, 539 126 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 27.04.2021
Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

09:10 27.04.2021
Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

08:58 27.04.2021
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 17 тыс. 549 взрывоопасных предметов

08:52 27.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:32 27.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

08:03 27.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:02 27.04.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

04:01 27.04.2021
Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

03:09 27.04.2021
Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

01:45 27.04.2021
В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Южной Кореи призвал КНДР к возобновлению диалога

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

Жесткий карантин в Киеве может быть отменен уже 30 апреля – Кличко

США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Игорь Гладковский о судебном иске против НАБУ: мы хотим открытый прозрачный суд с привлечением международных экспертов

Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции ГРУ против Украины - расследование Bellingcat

Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА