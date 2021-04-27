С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Так, у Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Недалеко от населенного пункта Майорское враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 26 апреля, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня…Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/