Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области обезвредили 1848 боеприпасов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 апреля саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Одесской области в специально отведенном месте путем контролируемого взрыва уничтожили арсенал боеприпасов, который был поднят накануне в Татарбунарском районе, за пределами с. Лебедевка - 1169 единиц артснарядов, 669 единиц патронов 7,62 мм, а также в Беляевском районе, за пределами с. Троицкое - 10 артснарядов времен ВМВ: 4 единицы 152 мм и 6 единиц 76 мм" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.