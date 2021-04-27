Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, приговорившего к 15 годам лишения свободы жителя Барвенковского района области, который летом прошлого года стрелял по компании отдыхающих с детьми.

"По мнению прокурора, указанное наказание не является достаточным, поскольку не соответствует степени тяжести совершенных уголовных преступлений. В связи с этим, в Харьковский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, 27 июня 2020 года в Барвенковском районе в с.Гусаровка вблизи карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми.

Местный житель начал с ними ссору, потребовал, чтобы его отвезли домой. Получив отказ, он достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в сторону отдыхающих, из-за чего погиб 26-летний мужчина, а 36-летний мужчина был ранен, впоследствии ему ампутировали ногу.

23 марта 2021 года Изюмский горрайонный суд признал стрелявшего виновным в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения; а также законченном покушении на умышленное убийство и умышленном убийстве (п.1, п.7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч.1 ст. 263 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.