События

04:01 27.04.2021

Прокуратура добивается пожизненного заключения для жителя Харьковщины, устроившего стрельбу по компании отдыхающих

2 мин читать

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, приговорившего к 15 годам лишения свободы жителя Барвенковского района области, который летом прошлого года стрелял по компании отдыхающих с детьми.

"По мнению прокурора, указанное наказание не является достаточным, поскольку не соответствует степени тяжести совершенных уголовных преступлений. В связи с этим, в Харьковский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, 27 июня 2020 года в Барвенковском районе в с.Гусаровка вблизи карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми.

Местный житель начал с ними ссору, потребовал, чтобы его отвезли домой. Получив отказ, он достал огнестрельное оружие и сделал несколько выстрелов в сторону отдыхающих, из-за чего погиб 26-летний мужчина, а 36-летний мужчина был ранен, впоследствии ему ампутировали ногу.

23 марта 2021 года Изюмский горрайонный суд признал стрелявшего виновным в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения; а также законченном покушении на умышленное убийство и умышленном убийстве (п.1, п.7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч.1 ст. 263 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Теги: #наказание #стрельба #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:02 27.04.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

03:09 27.04.2021
Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

01:45 27.04.2021
В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

23:53 26.04.2021
Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

23:03 26.04.2021
Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

23:00 26.04.2021
Жесткий карантин в Киеве может быть отменен уже 30 апреля – Кличко

Жесткий карантин в Киеве может быть отменен уже 30 апреля – Кличко

22:20 26.04.2021
Игорь Гладковский о судебном иске против НАБУ: мы хотим открытый прозрачный суд с привлечением международных экспертов

Игорь Гладковский о судебном иске против НАБУ: мы хотим открытый прозрачный суд с привлечением международных экспертов

20:21 26.04.2021
Concorde Capital решил развивать с партнерами янтарный проект вместо его продажи

Concorde Capital решил развивать с партнерами янтарный проект вместо его продажи

19:56 26.04.2021
Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

18:34 26.04.2021
Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

В Гнутово на Донбассе пиротехники ГСЧС эвакуированы с места проведения разминирования из-за обстрелов, пострадавших нет

ПОСЛЕДНЕЕ

США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции ГРУ против Украины - расследование Bellingcat

Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Законопроекты о финуслугах и финкомпаниях, страховании сельхозпродукции с господдержкой будут рассмотрены на внеочередной сессии 27 апреля

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции в мире - МИД Великобритании

Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

УСТЦ и Ассоциация ритейлеров проведут акцию за равные условия работы во время карантина

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА