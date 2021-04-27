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03:09 27.04.2021

Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

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Госсекретарь США может посетить Украину в мае – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена готовится отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в следующем месяце, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата на Украину за несколько недель до потенциального саммита (между Байденом и президентом России Владимиром Путиным - ИФ), дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника", - сообщает телеканал.

Украинские официальные лица надеются, что Байден перед возможной встречей с президентом РФ найдет время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Блинкена на Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США находится в Европе этим летом, сообщил источник в украинском правительстве.

В июне Байден отправится в Великобританию на саммит G7, а затем в Брюссель на саммит НАТО. Это будет первая его зарубежная поездка в должности президента США.

Теги: #сша #украина #визит #блинкен
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