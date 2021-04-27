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В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

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В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

В Одессе произошел взрыв газа в одноэтажном доме, из-под завалов достали двух человек, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области

"26 апреля в 22:24 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве газа, по адресу: г.Одесса, Приморский р-н, ул. Серова, 38 По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) состоялось разрушения капитальных конструкций одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 м2. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов деблокированы 2 жителя дома: гражданка 1937 г.р., которую госпитализировали в ГКБ, состояние здоровья - средней тяжести и ее мужа (данные не предоставил), который от госпитализации отказался", - говорится в сообщении, на странице  ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в соцсети Фейсбук в ночь на вторник.

В ГСЧС отметили, что в результате взрыва погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 ед. техники и 18 чел. личного состава.

Источник: https://www.facebook.com/DSNSODE/

Теги: #взрыв #украина #одесса
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