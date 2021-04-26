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23:53 26.04.2021

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

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Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность  (71%) отмечается в Хмельницкой области, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

Теги: #степанов #больницы #украина #места
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