Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52% - Степанов

Больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.