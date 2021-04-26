Украина объявила о размещении 8-летних евробондов на $1,25 млрд под 6,875%

Украина в понедельник объявила о размещении 8-летних еврооблигаций на $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.

"Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. По итогам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых", – указал Минфин в сообщении.

Ожидается, что новому выпуску агентства Standard & Poor’s и Fitch присвоят рейтинги "В", указало министерство.

"Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года", – добавили в Минфине.

Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.

"Благодаря этой транзакции Минфин выполняет план государственных заимствований в этом году, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров", – цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.