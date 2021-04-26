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23:00 26.04.2021

Жесткий карантин в Киеве может быть отменен уже 30 апреля – Кличко

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Жесткий карантин в Киеве может быть отменен уже 30 апреля – Кличко

Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены уже 30 апреля, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС, в зависимости от цифр, которые мы увидим, она  будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей  неделе сможем  ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество заболевших сейчас снизилось", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

Теги: #киев #карантин #кличко #украина
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