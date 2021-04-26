Взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции ГРУ против Украины - расследование Bellingcat

Взрывы на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году могли быть частью долгосрочной операции Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ против Украины, свидетельствует общее расследование Bellingcat, The Insider и Respekt.

"Данные, проанализированные Bellingcat, подтверждают гипотезу о том, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов, необходимых для ее защиты от российских войск и поддерживаемых Россией боевиков в войне на Востоке Украины", - говорится в расследовании, опубликованном в понедельник.

Указывается, что операция, вероятно, была начата вскоре после июля 2014 года, когда российские власти подчинили разрозненные поддерживаемые Россией группы боевиков на Донбассе на Востоке Украины под центральным контролем и военным надзором ГРУ.

"Миссия, которая, по всей видимости, выполнялась подразделением диверсий и саботажа ГРУ 29155, включала в себя несколько смежных операций, среди которых были взрывы на складах Врбетице, покушение на Эмилиана Гебрева (производитель оружия из Болгарии - ИФ) и - с возрастающей вероятностью - по крайней мере, один из трех взрывов на складах боеприпасов в Болгарии в начале-середине 2015 года", - отмечают расследователи.

В Bellingcat сообщили, что эта версия событий подтверждается дублированием небольшой диверсионной группы в чешской и болгарской операциях; непрерывными командировками членов команды в обе страны; и связями с компанией EMCO - важным фактором оборонной стратегии Украины в 2014 и начале 2015 годов.

"Более того, телефонные записи, проанализированные Bellingcat, показывают, что несколько членов отряда 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на Донбассе, а также с местными командирами боевиков, сражавшимися против центральной власти Киева в 2014 и 2015 годах", - подчеркивается в расследовании Bellingcat.

Источник: https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/04/26/how-gru-sabotage-and-assassination-operations-in-czechia-and-bulgaria-sought-to-undermine-ukraine/