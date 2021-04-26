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21:42 26.04.2021

Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с четверга в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщают турецкие СМИ.

"С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", - заявил Эрдоган.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений - снизить суточный прирост до 5 тыс. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

В Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 38 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #турция #ограничения
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