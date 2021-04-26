События

21:23 26.04.2021

ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

1 мин читать
ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тыс. сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом заражений коронавирусом, передает Associated Press.

"ВОЗ передислоцировала (в Индию - ИФ) более 2,6 тыс. сотрудников, чтобы помочь реагировать на месте, оказывая технические консультации, поддержку в вакцинации и мониторинге", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он добавил, что ситуация в этой стране "более, чем душераздирающая".

"ВОЗ делает все, что может, предоставляет ключевое оборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности", - сказал Гебрейесус.

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки.

Больницы в Индии переполнены, наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое.

Теги: #коронавирус #воз #поддержка #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 26.04.2021
В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний

В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний

19:09 26.04.2021
Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе интеграции в ЕС и НАТО - Разумков

Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе интеграции в ЕС и НАТО - Разумков

16:52 26.04.2021
У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

16:42 26.04.2021
Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

15:55 26.04.2021
Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

10:25 26.04.2021
Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

08:25 26.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

08:22 26.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 146,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 146,8 млн

18:47 25.04.2021
В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, скончались 10 человек

В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, скончались 10 человек

17:19 25.04.2021
Во Львовской области с понедельника отменяется "красный" уровень эпидопасности – Кабмин

Во Львовской области с понедельника отменяется "красный" уровень эпидопасности – Кабмин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Украина настаивает на восстановлении доступа МАГАТЭ к украинским ядерным установкам в ОРДЛО и Крыму – Зеленский

В Гнутово на Донбассе пиротехники ГСЧС эвакуированы с места проведения разминирования из-за обстрелов, пострадавших нет

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате обстрела – ОТГ "Север"

Законопроекты о финуслугах и финкомпаниях, страховании сельхозпродукции с господдержкой будут рассмотрены на внеочередной сессии 27 апреля

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции в мире - МИД Великобритании

Фон дер Ляйен почувствовала себя раненой и одинокой европейкой в Турции из-за протокольного скандала с креслом

УСТЦ и Ассоциация ритейлеров проведут акцию за равные условия работы во время карантина

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА