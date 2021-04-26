ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тыс. сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом заражений коронавирусом, передает Associated Press.

"ВОЗ передислоцировала (в Индию - ИФ) более 2,6 тыс. сотрудников, чтобы помочь реагировать на месте, оказывая технические консультации, поддержку в вакцинации и мониторинге", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он добавил, что ситуация в этой стране "более, чем душераздирающая".

"ВОЗ делает все, что может, предоставляет ключевое оборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности", - сказал Гебрейесус.

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки.

Больницы в Индии переполнены, наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое.