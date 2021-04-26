Законопроекты о финуслугах и финкомпаниях, страховании сельхозпродукции с господдержкой будут рассмотрены на внеочередной сессии 27 апреля

Проекты законов Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065) и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№5104) планируется рассмотреть на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины девятого созыва 27 апреля 2021 года.

Как указано на сайте парламента, речь об этом идет в подписанном председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым распоряжении №102 о созыве 27 апреля внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, проект закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (№5065) зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля 2021 года. Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции "Слуга народа", а также Андрей Иванчук (депутатская группа "Довира") и Игорь Абрамович (фракция "ОПЗЖ").

Национальный банк Украины, под регулирование которого в пределах проекта "сплит" с 1 июля 2020 года перешли небанковские финансовые учреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и поданы в Верховную Раду по совершенствованию законодательства работы рынков небанковских финансовых услуг.

Кроме того, подчеркивалось, что проект закона является рамочным. Он закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

Ранее Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 31 марта рассмотрел инициированный Кабинетом министров законопроект о страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№ 5104) и рекомендовал включить его в повестку дня сессии и принять за основу.

Законопроектом вводится государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в части страхования сельскохозяйственной продукции.

Проектом, в частности, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направление этих средств на поддержку страхования сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, вносятся изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются: механизм предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям для страхования продукции, участники рынка страхования, требования к ним, их права и обязанности, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой и т.д.

Согласно проекту, размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей предлагается определить на уровне до 60%. Конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета.

Проектом закона также вносятся изменения в законы Украины "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", "О сельскохозяйственной кооперации" и "О фермерском хозяйстве" в части предоставления возможности этим хозяйствам получать государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.