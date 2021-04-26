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20:09 26.04.2021

УСТЦ и Ассоциация ритейлеров проведут акцию за равные условия работы во время карантина

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УСТЦ и Ассоциация ритейлеров проведут акцию за равные условия работы во время карантина

Украинский совет торговых центров (УСТЦ) и Ассоциация ритейлеров Украины 28 апреля намерены провести всеукраинскую акцию "Мы хотим работать!" в поддержку обращения к правительству с требованием установить равные условия работы бизнес во время карантинных ограничений.

Как сообщила пресс-служба УСТЦ, представители бизнеса планируют направить Кабинету министров обращение с требованием разрешить на равных условиях работать независимо от вида деятельности тем субъектам, которые должным образом придерживаются санитарных и эпидемиологических норм.

К акции в поддержку обращения к правительству призывают присоединиться представителей ритейла, коммерческой недвижимости, отельного и ресторанного бизнеса.

 

 

Теги: #ритейл #акция #рестораны
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