УСТЦ и Ассоциация ритейлеров проведут акцию за равные условия работы во время карантина

Украинский совет торговых центров (УСТЦ) и Ассоциация ритейлеров Украины 28 апреля намерены провести всеукраинскую акцию "Мы хотим работать!" в поддержку обращения к правительству с требованием установить равные условия работы бизнес во время карантинных ограничений.

Как сообщила пресс-служба УСТЦ, представители бизнеса планируют направить Кабинету министров обращение с требованием разрешить на равных условиях работать независимо от вида деятельности тем субъектам, которые должным образом придерживаются санитарных и эпидемиологических норм.

К акции в поддержку обращения к правительству призывают присоединиться представителей ритейла, коммерческой недвижимости, отельного и ресторанного бизнеса.