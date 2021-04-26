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19:33 26.04.2021

Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

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Консультации советников лидеров Нормандской четверки по соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются – украинская делегация в ТКГ

Консультации на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки по строгому соблюдению полного режима прекращения огня на Донбассе продолжаются, отмечает украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Также в украинской делегации напомнили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на28 апреля.

На повестка дня вопрос о нарушениях режима прекращения огня со российских наемников; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня; продолжение разработки плана совместных шагов; возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п.Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций.

 

Теги: #консультации #ткг #нормандский
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