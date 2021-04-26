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19:31 26.04.2021

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

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Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за расширение состава участников Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ФРГ, Франция и РФ) за счет привлечения США, Канады и Великобритании, сообщается в интервью главы государства The Financial Times.

Как отмечает издание, "Зеленский призвал к расширению Нормандской группы, заявив, что не только США должны перезагрузить группировку, но и что Великобритания и Канада также должны участвовать".

Также украинский лидер призвал к пересмотру Минских соглашений, "чтобы положить конец войне на Донбассе".

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до меня. Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Он должен служить целям сегодняшнего дня, а не прошлого", - заявил Зеленский в интервью.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день", - добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский приветствовал перспективу встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. "Я уверен, что они не могут выйти после встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер заявил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, отметив, что "нас волнует не место проведения, а содержание".

Однако, по словам Зеленского, он не согласился бы с предложением российского лидера сначала провести переговоры представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). "Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - подчеркнул президент Украины.

Также в интервью британскому изданию, как сообщает пресс- служба главы государства, отвод российских войск от украинских границ Зеленский назвал "маленькой победой Киева и его союзников".

"Это был шаг от эмоций к прагматичному решению ситуации на Донбассе", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В то же время глава Украинского государства отметил, что ситуация остается опасной.

"Существует постоянная угроза, потому что у нас идет война на Донбассе, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная. А мы постоянно ее имеем на наших границах. И этот конкретный случай - это случай психологического давления. Мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избегать. Наши военные очень сильные, мы готовы сдерживать любую угрозу агрессии", - подытожил президент.

Теги: #президент #предложение #донбасс
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