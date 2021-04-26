САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обвинительный акт в отношении бывшего главы одной из областных государственных администраций и должностного лица этого же органа исполнительной власти.

"На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба САП.

Обвиняемым инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Их действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности", - сказано в сообщении.

В САП напомнили, что правоохранители задержали главу ОГА и его пособника сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно был зафиксирован факт получения ими 100 тыс. грн.

Как сообщалось, 25 июня 2020 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как стало известно, речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

27 июня Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностным лицам облгосадминистрации, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды. Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для главы ОГА в размере почти 10 млн грн, а для его пособника - 5 млн грн.

Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.