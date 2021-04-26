Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе интеграции в ЕС и НАТО - Разумков

Украина ценит поддержку Эстонии в вопросе продвижения украинских интересов - интеграции в ЕС и НАТО, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы движемся в едином, правильном направлении - в ЕС и НАТО. Кроме того, мы ценим ту адвокацию, которую наблюдаем со стороны Эстонии по продвижению украинских интересов ", - цитирует Разумкого сайт парламента во время онлайн общения с президентом Рийгикогу Эстонии Юри Ратасом в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина и Эстония "почти всегда имеют единую позицию на различных международных площадках".

"Даже если Украина не присутствует на этих площадках, мы знаем, что у нас есть надежные партнеры, такие как Эстонская Республика, отстаивает интересы нашего государства ", - отметил Разумков.

В свою очередь, Юри Ратас заверил в поддержке Эстонии евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины и добавил, что активное сотрудничество между двумя государствами на международных площадках будет продолжена.