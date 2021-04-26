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19:06 26.04.2021

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

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Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что если российская вакцина "Спутник V" от коронавируса в ближайшее время получит допуск в ЕС, то ФРГ необходимо будет ее закупить.

"Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами регионов ФРГ по поводу вакцин от коронавируса.

"Общеевропейского заказа не будет, федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила канцлер.

Теги: #россия #вакцина #меркель #германия
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