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18:34 26.04.2021

Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

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Украина вышлет дипломата РФ по принципу взаимности - МИД

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины, заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что высылка одного сотрудника посольства Украины в РФ - "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - указал спикер.

Ранее в МИД РФ заявили, что сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля сего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

 

Теги: #рф #высылка #украина #мид
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