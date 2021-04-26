В Иране зафиксировали самый высокий за время пандемии суточный показатель смертей от COVID-19
В Иране за минувшие сутки скончались 496 человек впоследствии заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский Минздрав.
Это самый высокий суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в стране за все время пандемии.
Общее количество смертей от последствий COVID-19 в Иране за время пандемии превысило 70 тыс.
За последние 24 часа в Иране выявили свыше 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более 2,41 млн случаев заражения на иранской территории.
В Иране действует ряд ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Ношение масок обязательно в помещениях. Массовые мероприятия пока остаются под запретом.