События

18:12 26.04.2021

В Иране зафиксировали самый высокий за время пандемии суточный показатель смертей от COVID-19

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В Иране зафиксировали самый высокий за время пандемии суточный показатель смертей от COVID-19

В Иране за минувшие сутки скончались 496 человек впоследствии заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник агентство "Тасним" со ссылкой на иранский Минздрав.

Это самый высокий суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в стране за все время пандемии.

Общее количество смертей от последствий COVID-19 в Иране за время пандемии превысило 70 тыс.

За последние 24 часа в Иране выявили свыше 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 зафиксировали более 2,41 млн случаев заражения на иранской территории.

В Иране действует ряд ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. Ношение масок обязательно в помещениях. Массовые мероприятия пока остаются под запретом.

Теги: #covid_19 #иран
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