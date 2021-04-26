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18:09 26.04.2021

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

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На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 26 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. С минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении в Facebook.

Также неподалеку Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В пригороде Авдеевки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали огонь.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
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