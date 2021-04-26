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18:02 26.04.2021

Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

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Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский в честь 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы подписал указ №174/2021 "О награждении государственными наградами Украины участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", сообщает пресс-служба главы государства.

За значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, проявленные самоотверженность и профессионализм, а также многолетнюю общественную деятельность президент наградил 18 человек.

В частности, трое участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были награждены орденом "За заслуги" ІІ степени. Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены 8 человек, орденом "За мужество" ІІІ степени – шесть человек. Ещё один человек был награжден медалью "За труд и доблесть".

Теги: #награды #катастрофа #чернобыльская
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