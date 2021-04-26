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17:18 26.04.2021

Россия высылает одного сотрудника посольства Украины в Москве - МИД РФ

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Россия высылает одного сотрудника посольства Украины в Москве - МИД РФ

Сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, заявили в понедельник в МИД РФ.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила "persona non grata" сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля сего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

"Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве. Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств в Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", - подчеркнули на Смоленской площади.

Теги: #рф #высылка #мид
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