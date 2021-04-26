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16:52 26.04.2021

У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

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У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия) идентифицировали нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки, говорится в сообщении научной организации.

"Нанотела - это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, вырабатываемые альпаками естественным путем в ответ на инфекцию", - говорится в сообщении.

Отличие иммунных белков, которые вырабатывают альпаки, - в их размере, это самые маленькие известные антитела.

В рамках исследования группа альпак в регионе Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы позволить им генерировать нанотела против вируса, вызывающего COVID-19.

Затем ученые извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства миллионов типов нанотел в лаборатории. После этого они выбрали те, которые лучше всего связываются с белком спайка.

Объединив два наиболее перспективных нанотела, ученые создали из них "коктейль", чтобы проверить его эффективность при блокировании SARS-CoV-2 от попадания в клетки и снижении вирусной нагрузки в доклинических моделях.

С помощью синхротронного излучения и криоэлектронной микроскопии исследователи составили "карту" связывания нанотел с белком спайка и определили, как это влияет на способность вируса связываться со своим человеческим рецептором.

"Составив карту нанотел, исследовательская группа смогла идентифицировать нанотело, которое распознало вирус SARS-CoV-2, включая новые глобальные варианты, вызывающие озабоченность. Наночастица также была эффективна против оригинального вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), что указывает на то, что она может обеспечить перекрестную защиту от этих двух глобально значимых коронавирусов человека", - говорится в сообщении.

Альпака - домашнее мозоленогое животное. Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около 3 млн альпака, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.

Теги: #коронавирус #альпака #антитела
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