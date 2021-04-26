В Чернобыльской зоне планируется построить современный КПП, музей и места отдыха - замглавы ОП

В рамках программы "Большое строительство" в Чернобыльской зоне отчуждения обновляются основные трассы, также в планах - построить современный КПП с музеем и места отдыха, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам предоткрытия мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" в павильоне №1 Национального комплекса "Экспоцентр Украины" на своей странице в Facebook в понедельник.

"Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. Количество туристов за последние три года возросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство", - написал он.

Говоря о выставке "Чернобыль. Путешествие", Тимошенко отметил, что благодаря современным технологиям, прямо в павильоне №1 можно попасть в саму зону отчуждения и даже исследовать ее.

По его словам, также там множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате.

"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", - подчеркнул Тимошенко.

Выставка "Чернобыль. Путешествие" будет доступна посетителям после смягчения карантинных ограничений.