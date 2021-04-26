Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

Поддержка Украины со стороны Турции является сильным сигналом, поскольку это государство – партнер НАТО на Черном море, сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров.

"Вопрос безопасности Украины, ее территориальной целостности и суверенитета государственническим, поэтому поддержка со стороны Турции - это уже сильный сигнал, поскольку это государство является натовским партнером на Черном море. Поэтому для России это достаточно "минусовой", то есть они воспринимают это как дипломатическую победу Украины", – считает парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украине следует изучать "уже другие шаги, которые будет делать Россия, и принимать контрмеры".