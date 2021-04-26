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16:17 26.04.2021

В Раде разрабатывают пакет законопроектов "Крымская платформа"

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В Раде разрабатывают пакет законопроектов "Крымская платформа"

Парламентское межфракционное объединение "Крымская платформа" разрабатывает пакет законопроектов, касающихся временно аннексированного полуострова, рассмотреть которые Верховная Рада планирует к 18 мая и 23 августа, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сопредседатель МФО, народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров.

"Мы с представителями других фракций сформировали список законопроектов, которые хотим продвинуть к 18 мая и к 23 августа. Условно мы назвали его пакетом законов "Крымская платформа". Сейчас разрабатываем эти законопроекты, и надеюсь, некоторые из них будут приняты в ближайшее время", – сказал Умеров.

Вместе с тем он уточнил, что в этот пакет предварительно войдет около 20-ти законопроектов.

"Из них мы подготовили первую триаду законопроектов – о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, о внесении изменений в Конституцию Украины в части вопросов Крыма. Также есть идеи законопроектов по водоснабжению, о политзаключенных, об отмене свободной экономической зоны "Крым". Принятие каких именно инициатив является более приоритетным к 18 мая, а каких – к 23 августа, будем решать вместе с коллегами в парламенте, с Кабинетом министров и Офисом президента", – уточнил парламентарий.

 

Теги: #крымская_платформа #умеров
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