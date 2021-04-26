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16:06 26.04.2021

В Украине ожидается прохладная погода, возможны осадки

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В Украине ожидается прохладная погода, возможны осадки

 В ближайшие сутки погоду в Украине все еще будет определять холодная воздушная масса с северо-запада Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 27 апреля, в большинстве областей ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, в южной части заморозки на почве 0-5°, максимальная температура днем 7-12° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

Без существенных осадков, лишь утром, днем в южной части дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без существенных осадков; ветер западный, 5-8 м/с; ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 апрелясамая высокая температура днем (+29,2°) была в 2013 году, самая низкая ночью (-3,2°) в 1948 году.

В среду, 28 апреля, в Украине без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в юго-восточной части страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°; температура днем 9-14° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-2°;температура днем 11-13°.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, из-за возможных заморозков ночью 27 и 28 апреля в Киеве объявлен II (второй), оранжевый, уровень опасности.

Теги: #погода
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