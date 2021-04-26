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16:01 26.04.2021

На ЧАЭС состоялось вручение лицензии на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

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На ЧАЭС состоялось вручение лицензии на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского состоялось вручение лицензии на осуществление деятельности - эксплуатацию ядерной установки "Хранилище отработанного ядерного топлива" (ХОЯТ-2) на Чернобыльской атомной электростанции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне, безопасности в Украине, безопасности в Европе и во всем мире. Шаг, который мы делаем сегодня с безграничной благодарностью и уважением ко всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также с безграничной верой и готовностью работать ради безопасного, экологичного будущего наших детей, наших будущих поколений", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина делает все возможное для укрепления надежности и безопасности, чтобы не допустить катастроф, подобных трагедии на ЧАЭС.

"Мы очень рады, что на этом пути Украина не одна и имеет широкую поддержку международных партнеров. И сегодняшний день - яркий пример и такой поддержки, и эффективности наших совместных действий. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что правильное обращение с отработанным ядерным топливом - это неотъемлемая часть ядерно-топливного цикла и является первоочередной на всех этапах. Новое хранилище, на эксплуатацию которого была выдана лицензия, является более технологичным и безопасным и имеет срок эксплуатации до 100 лет.

Президент также напомнил, что реализация этого совместного проекта Украины и ее международных партнеров продолжалась более 10 лет, поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве хранилища.

Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда отметил, что лицензия на эксплуатацию ХОЯТ-2 подтверждает, что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.

"За несколько лет это направление безопасного перемещения ядерного топлива будет одним из важнейших направлений деятельности нашего предприятия", - сказал он.

Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственного хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС. ХОЯТ-2 примет на долгосрочное хранение из старого хранилища ХОЯТ-1 отработанное ядерное топливо в количестве около 22 тыс. топливных сборок. Срок перевозки всего отработанного ядерного топлива - около 10 лет.

В декабре 2020 года была завершена активная фаза "горячих испытаний", во время которых в ХОЯТ-2 были перевезены 186 отработанных тепловыделяющих сборок.

Работы по строительству ХОЯТ-2 профинансированы из международного счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, донором которого является Украина. Стоимость проекта составляет EUR448,2 млн.

Зеленский также возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который находится у энергоблока ЧАЭС, на котором в 1986 году произошел взрыв. В церемонии приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Присутствующие почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Теги: #ядерная_установка #чаэс
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