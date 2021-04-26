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15:55 26.04.2021

Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

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Франция начала ослаблять коронавирусные ограничения

Детские сады и школы во Франции в понедельник возобновляют работу в рамках поэтапного выхода страны из локдауна, введённого в начале апреля, сообщают западные СМИ.

При этом, по их данным, ученики средних и старших школ на этой неделе все еще должны будут посещать занятия онлайн. Они возвратятся к привычному очному обучению 3 мая.

"Мы собираемся открываться постепенно", - цитируют СМИ слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который посетил начальную школу в городе Мелён.

"Мы будем делать это очень медленно, чтобы избежать возобновления распространения вируса", - подчеркнул французский президент.

Как сообщает пресса, со следующей недели во Франции снимут запрет на внутренние поездки. При этом ночной комендантский час с 19:00 до 6:00 сохранится.

Отмечается, что с середины мая во Франции начнут постепенно открывать магазины товаров не первой необходимости и некоторые культурные площадки. Кроме того, возобновят работу террасы ресторанов и кафе.

В то же время СМИ отмечают, что число пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии во Франции достигает наивысших показателей с весны прошлого года. На данный момент там находятся около 6 тыс. заболевших.

Но в настоящее время власти Франции ежесуточно выявляют более чем по 30 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 10 тыс. ниже показателя ранее в этом месяце.

По словам Макрона, он ожидает улучшений в ситуации с коронавирусом в следующем месяце, когда большая часть населения пройдёт вакцинацию от COVID-19.

До настоящего времени как минимум 16 млн жителей Франции получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, что составляет около 26% взрослого населения страны.

В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19 по всей стране. В частности, жители страны должны ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля закрылись школы. Учащимся было разрешено при желании посещать занятия очно раз в неделю.

Во Франции с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 5,4 млн заражений, более 102,8 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #франция
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