Два внеочередных заседания Рады пройдут во вторник – распоряжение спикера

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных пленарных заседаний парламента по инициативе народных депутатов на вторник.

Как сообщило информационное управление аппарат ВР, первое внеочередное заседание состоится 27 апреля в 16:00.

Согласно повестке дня, на этом внеочередном заседании депутаты намерены рассмотреть проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия коронавирусной болезни СОVID-19 и обеспечение неукоснительного выполнения решений ВР, принятых в этой сфере (№5299).

Соавторами этого документа выступили 15 народных депутатов из фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Второе внеочередное заседание ВР начнется сразу же после завершения первого. На повестке дня – 13 вопросов:

– законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (№5304);

– законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (№4236);

– законопроект о финансовых услугах и финансовые компании (№5065);

– законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (№5104);

– законопроект об основах молодежной политики (№3718);

– предложения президента к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (№2063);

– законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (№3985);

– законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования (№ 2164);

– законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (№ 3935);

– законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (№ 5246);

– законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175);

– законопроект о внесении изменений в статью 22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212);

– законопроект об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель (№5202).