Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возрождения Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает пресс-служба президента.

"Наша цель сегодня - трансформировать территорию отчуждения - так говорят о Чернобыле - в территорию возрождения. Заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл, мотивировать человечество, мотивировать мир развивать все это в положительном контексте. И, конечно, наша задача - сделать все ради укрепления надежности, безопасности, предотвращения и не повторения подобных катастроф в будущем", - говорится в сообщении

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президент также добавил, что "на этом пути Украина - не одна, поскольку имеет широкую поддержку партнеров".

"Доказательством этого является реализация совместного проекта - хранилища для отработанного ядерного топлива для усиления безопасности в Чернобыльской зоне, которое сегодня введено в эксплуатацию. Очень важно, что мы получаем лицензию на его содержание, срок эксплуатации составит до 100 лет", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Кроме того, по словам главы государства, "Чернобыль - это страшный совместный урок и страшная общая трагедия, поэтому следует хранить память о каждом, кто участвовал в ликвидации последствий техногенной катастрофы".

"В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек. Ценой собственной жизни и здоровья они не только преодолели бедствие, но и позволили человечеству избежать еще более катастрофического развития событий", - отметил президент.