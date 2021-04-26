События

15:20 26.04.2021

Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

1 мин читать
Зеленский призвал заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возрождения Чернобыльской зоны отчуждения, сообщает пресс-служба президента.

"Наша цель сегодня - трансформировать территорию отчуждения - так говорят о Чернобыле - в территорию возрождения. Заложить в историю Чернобыля научно-просветительский смысл, мотивировать человечество, мотивировать мир развивать все это в положительном контексте. И, конечно, наша задача - сделать все ради укрепления надежности, безопасности, предотвращения и не повторения подобных катастроф в будущем", - говорится в сообщении

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президент также добавил, что "на этом пути Украина - не одна, поскольку имеет широкую поддержку партнеров".

"Доказательством этого является реализация совместного проекта - хранилища для отработанного ядерного топлива для усиления безопасности в Чернобыльской зоне, которое сегодня введено в эксплуатацию. Очень важно, что мы получаем лицензию на его содержание, срок эксплуатации составит до 100 лет", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Кроме того, по словам главы государства, "Чернобыль - это страшный совместный урок и страшная общая трагедия, поэтому следует хранить память о каждом, кто участвовал в ликвидации последствий техногенной катастрофы".

"В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек. Ценой собственной жизни и здоровья они не только преодолели бедствие, но и позволили человечеству избежать еще более катастрофического развития событий", - отметил президент.

 

Теги: #чернобыль #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 26.04.2021
Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

14:18 26.04.2021
Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

14:08 26.04.2021
Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

14:06 26.04.2021
Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

12:38 26.04.2021
Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

12:28 26.04.2021
УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

12:19 26.04.2021
Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

10:25 26.04.2021
Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

Западные дипломаты выразили поддержку Украине по случаю годовщины Чернобыльской катастрофы

19:59 23.04.2021
Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

Зеленский внес в парламент законопроект об изменениях в УК и УПК относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров

17:39 23.04.2021
В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

В ОПЗЖ надеются на встречу Зеленского и Путина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два внеочередных заседания Рады пройдут во вторник – распоряжение спикера

Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тыс.

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей военной поддержке Украины

У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

В Чернобыльской зоне планируется построить современный КПП, музей и места отдыха - замглавы ОП

Зеленский подписал закон об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от прохождения ГИА в 2021 г.

Поддержка со стороны Турции является сильным сигналом для Украины – нардеп Умеров

Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

В Раде разрабатывают пакет законопроектов "Крымская платформа"

Глава МИД Ирана признался, что факт уничтожения самолета МАУ скрывался – СМИ

В Украине ожидается прохладная погода, возможны осадки

На ЧАЭС состоялось вручение лицензии на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА