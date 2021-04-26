НАПК вызывает 30 человек для дачи объяснений, среди них 8 лидеров политических партий и народный депутат

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приглашает 30 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", сообщает пресс-служба НАПК в понедельник.

Отмечается, что, среди прочих, в связи с нарушением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК с 28 по 29 апреля приглашается Вадим Рабинович, народный депутат Украины.

Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются Сергей Базелюк, бывший следователь Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области (приглашается 27 апреля на 09:00), Олег Кириченко, бывший глава Никопольского райгосадминистрации (27 апреля на 10:00), Андрей Евстафиевич, бывший следователь следственного отделения Сторожинецкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области (27 апреля на 10:00) и Владимир Бекетов, бывший заместитель начальника управления - начальник отдела Зачепиловской районной государственной администрации (27 апреля на 16:00).

На 28 апреля приглашаются Светлана Холостовская, бывший начальник отдела статистики в Никопольском районе Главного управления статистики в Донецкой области (приглашается 28 апреля на 10:00), Мария Иванина, прокурор отдела прокуратуры Сумской области (на 10:00), Геннадий Базаров, начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области (на 14:00), Татьяна Чувашова, бывшая заведующая сектором информационной деятельности и коммуникаций с общественностью аппарата Могилев-Подольской районной государственной администрации Винницкой области (на 14:00).

29 апреля в НАПК вызывают Игоря Березюка, бывшего начальника управления Мостисской районной государственной администрации (на 10:00), Игоря Лаптева, заместителя начальника управления - начальника отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г.. Севастополе (на 10:00), Олега Дидуру, начальника отдела государственного контроля Госпродпотребслужбы во Львовской области (на 10:00), Дмитрия Луцика, бывшего следователя Смелянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области (на 11:00), Татьяну Сырбу, бывшего прокурора отдела прокуратуры Черновицкой области (на 12:00), Максима Алексеева, прокурора отдела прокуратуры Сумской области (на 14:00), Татьяну Бондарчук, бывшую заведующую сектором Теплицкой районной государственной администрации Винницкой области (на 15:00).

Кроме них, из-за невыполнения законных требований (предписаний) в НАПК приглашаются также Лидия Керанчук, председатель Совета адвокатов Донецкой области (приглашается 5 мая на 10:00), Алексей Плясов, и.о. директора Центра комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики (5 мая на 10:00), О. Украинская, председатель областной медико-социальной экспертной комиссии № 2 г. Мариуполь (5 мая на 10:00) и Дмитрий Домуховский, физическое лицо (5 мая на 10:00).

"Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий: 26 апреля: Сергей Двирко ("Важен каждый"); Андрей Андрушков ("Блок Саакашвили"); 27 апреля: Степан Брацюнь ("Конгресс украинских националистов"); 28 апреля: Андрей Киселев ("Альянс за социальную справедливость"); 29 апреля: Татьяна Чечетова-Терашвили ("Блок Кернеса - Успешный Харьков"), Сергей Червонопиский ("Партия ветеранов Афганистана"); 30 апреля: Николай Габер ("Патриотическая партия Украины"); Александр Сугоняко ("Социал-демократическая партия")", - говорится в сообщении НАПК.

В нем уточняется, что относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности как распорядители избирательных фондов приглашаются Руслан Зозуля (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Зозули Руслана Петровича) и Юрий Юрченко (Избирательный фонд кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 Юрченко Юрия Ивановича).

Все указанные лица уже были приглашены официальным письмом НАПК.