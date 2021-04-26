Чернобыльская зона отчуждения должна быть внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО, считает министр Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики хочет внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО.

"Чернобыль. Место, которое когда-то было перспективным и прорывным, в несколько минут перевернуло мир с ног на голову… Сейчас Чернобыль все еще вызывает мурашки на коже. 35 лет после. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на город-призрак и Зону отчуждения, которая хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалипсического фильма, но не является декорацией… Мы с МКИП движемся к внесению Зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в понедельник

Министр подчеркнул, что Чернобыль - не про развлечения, а о памяти и ответственном туризме.

"Чтобы глубже погрузить в событиях того времени, к годовщине Чернобыльской катастрофы запланирован ряд мероприятий. Так, при поддержке МКИП на ВДНХ откроется выставка "Чернобыль. Путешествие". Она будет вмещать в себя семь блоков, среди которых архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, VR-путешествие в Чернобыль. И наглядные примеры, как Зона отчуждения живет сейчас", - сообщил министр.

Ткаченко отметил, что выставку можно будет посетить после снятия карантина.

Кроме того, ряд украинских исполнителей по инициативе Минкультуры создали аудио, приуроченное годовщине трагедии.