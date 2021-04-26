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14:41 26.04.2021

Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

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Зеленский призвал глав церквей обратить внимание украинцев на необходимость соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей в Украине обратиться к населению в канун пасхальных праздников с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Мы видели кадры, где много людей в очередях у церквей стоят. Из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема. И я бы, например, на месте, если так можно сказать, глав церквей обратился еще раз ко всем людям и сказал бы, чтобы люди помнили, что вера очень важна, но вера важна, в первую очередь, для живых", - сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Теги: #зеленский #церкви #covid_19
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