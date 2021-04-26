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14:18 26.04.2021

Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

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Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетил выставку, посвященную 35-й годовщине аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гроссе, который находится в Украине с официальным визитом, посетил мультимедийную выставку "Чернобыль. Путешествие" на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, главе государства и гендиректору МАГАТЭ рассказали о смысловых блоках, из которых состоит выставка.

"Они рассказывают о событиях, которыми запомнился 1986 год в истории человечества, содержат много материалов об аварии на ЧАЭС и ее ликвидации, о людях, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, и предлагают задуматься над дальнейшей судьбой Чернобыля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из блоков выставки акцентирует внимание на том, как катастрофа сделала Чернобыль "одним из важнейших мест для мировой науки и изучения роли атомной энергетики".

"Блок под названием "Природа" рассказывает о том, как радиоактивное излучение воздействует на флору, фауну и землю; что сейчас происходит с природой в Чернобыльской зоне отчуждения и когда она может стать обычной территорией. С этой информацией глава государства мог ознакомиться также в режиме виртуальной реальности с помощью специальных очков", - подчеркивают в Офисе президента.

Уточняется, что во время экскурсии по выставке Владимиру Зеленскому также продемонстрировали архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, а также знаменитой украинской художницы Марии Примаченко, посвященные Чернобылю.

Кроме того, в блоке под названием "Сегодня. Завтра" Зеленскому были предложены имеющиеся проекты относительно Чернобыля и концепции развития территории зоны отчуждения.

"Чернобыльская катастрофа изменила представление об атомной энергетике в мире. Подобные выставки в интересной и доступной форме доносят информацию о причинах такой трагедии, ее последствиях и выводах, которые должны сделать из этой аварии Украины и все человечество. Это очень важно", - подчеркнул президент во время ознакомления с проектом.

Уточняется, что выставка была создана по инициативе ОП министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения, при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Концепцией и реализацией проекта занималось агентство Gres Todorchuk.

Вместе с Владимиром Зеленским и гендиректором МАГАТЭ мультимедийную выставку посетили также глава украинского правительства Денис Шмыгаль и члены Кабмина, а также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители.

В Офисе президента отмечают, что для других посетителей выставка будет открыта после отмены карантина.

"Владимир Зеленский в понедельник также почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. От имени главы государства было установлено корзину цветов к памятному знаку "Воинам Чернобыля", мемориального кургана "Героям Чернобыля" в Киеве и к памятнику Герою Украины, ликвидатору аварии на ЧАЭС Александру Лелеченко на Чернобыльской АЭС в Киевской области", - резюмируют в ОП.

Теги: #чернобыль #зеленский #магатэ
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