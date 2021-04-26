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14:06 26.04.2021

Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

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Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину – ИФ) и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста в понедельник.

Теги: #зеленский #путин
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