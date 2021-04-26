Зеленский: мы на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже всё согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сообщил Зеленский на брифинге в понедельник.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.