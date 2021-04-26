Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен с заявлениями представителей украинской власти о недопустимости переговоров президента Украины Владимира Зеленского с "руководством" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Мы видели заявления (представителей украинской власти - ИФ), исходя из которых такого (проведения переговоров- ИФ) не планируется. Считаю это правильным, потому что говорить надо с теми, кто принимает решение... Руководство так называемых "ДНР"/"ЛНР" не является субъектами и не может в полном объёме принимать какие-либо решения о регулировании ситуации на востоке", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

21 апреля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но для обсуждения проблемы Донбасса Зеленский должен встретиться с "руководителями "ЛНР" и "ДНР".