События

13:16 26.04.2021

Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

1 мин читать
Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен с заявлениями представителей украинской власти о недопустимости переговоров президента Украины Владимира Зеленского с "руководством" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Мы видели заявления (представителей украинской власти - ИФ), исходя из которых такого (проведения переговоров- ИФ) не планируется. Считаю это правильным, потому что говорить надо с теми, кто принимает решение... Руководство так называемых "ДНР"/"ЛНР" не является субъектами и не может в полном объёме принимать какие-либо решения о регулировании ситуации на востоке", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

21 апреля Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений, но для обсуждения проблемы Донбасса Зеленский должен встретиться с "руководителями "ЛНР" и "ДНР".

Теги: #разумков #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 26.04.2021
Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

Разумков: на предстоящей неделе может быть больше двух внеочередных заседаний Рады

10:44 26.04.2021
Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по "чернобыльцам" - Разумков

Рада при возможности рассмотрит законодательные инициативы по "чернобыльцам" - Разумков

20:48 25.04.2021
В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

В ОРДЛО проходят военные учения российских наемников и скопление вооружения с нарушением линий отвода

22:11 23.04.2021
Резников: предложение Путина Зеленскому встретиться с "главами" ОРДЛО означает их фактическое признание Россией и ее выход из Минских соглашений

Резников: предложение Путина Зеленскому встретиться с "главами" ОРДЛО означает их фактическое признание Россией и ее выход из Минских соглашений

13:41 22.04.2021
Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам – Разумков

13:04 22.04.2021
Более 500 тонн международной гуманитарной помощи проследовали за неделю через украинские КПВВ в ОРДЛО – Украинская делегация в ТКГ

Более 500 тонн международной гуманитарной помощи проследовали за неделю через украинские КПВВ в ОРДЛО – Украинская делегация в ТКГ

11:44 22.04.2021
Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

13:58 21.04.2021
Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

Консультативный совет при Раде поможет укрепить финансовую основу местного самоуправления

13:21 21.04.2021
Разумков о праздновании дня рождения супруги нардепа Тищенко в период локдауна: Стыдно

Разумков о праздновании дня рождения супруги нардепа Тищенко в период локдауна: Стыдно

12:56 21.04.2021
Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Разумков надеется, что Рада вскоре заслушает представителей оборонной сферы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тыс.

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Игорю Гладковскому вручили в САП обвинительный акт для передачи дела в суд – источник

Российские наемники на Донбассе в воскресенье с минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Водяного

В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тыс.

На Крещатике частично ограничили движение транспорта

Порошенко требует от власти объяснений по поводу вакцинации украинцев от коронавируса препаратом Pfizer

Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления состоится 11 мая - Разумков

Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля - УЦОКО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА