События

12:51 26.04.2021

Порошенко требует от власти объяснений по поводу вакцинации украинцев от коронавируса препаратом Pfizer

1 мин читать
Порошенко требует от власти объяснений по поводу вакцинации украинцев от коронавируса препаратом Pfizer

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко призвал действующую власть объяснить, почему в правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные президентом Владимиром Зеленским 10 млн доз вакцины Pfizer.

Соответствующее заявление он сделал во время согласительного совета в понедельник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации и не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - отметил Порошенко.

Он обнародовал официальные данные МОЗ о людях, которые были привиты препаратом Pfizer, в которых указано: "Среди людей старше 80 лет был вакцинирован 1 человек. Или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинировано 9641, или уже такие символические 73%".

"Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул Порошенко.

Он призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "Евросолидарностью", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

Теги: #порошенко #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 22.04.2021
Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

08:48 22.04.2021
Поддельные вакцины Pfizer обнаружены в Мексике и Польше

Поддельные вакцины Pfizer обнаружены в Мексике и Польше

15:52 20.04.2021
Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

09:07 20.04.2021
Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

20:36 19.04.2021
Израиль подписал соглашение на поставку миллионов доз вакцины от Pfizer до конца 2022 года

Израиль подписал соглашение на поставку миллионов доз вакцины от Pfizer до конца 2022 года

17:36 19.04.2021
Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

Порошенко в разговоре с Туском призвал Европу усилить санкции против РФ

20:09 18.04.2021
На Полтавщину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 1 170 доз

На Полтавщину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 1 170 доз

12:59 18.04.2021
В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

В Харьковскую область доставили 1170 доз вакцины Pfizer, ее планируют использовать за неделю – ОГА

17:12 17.04.2021
Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

18:22 16.04.2021
Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тыс.

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Игорю Гладковскому вручили в САП обвинительный акт для передачи дела в суд – источник

Российские наемники на Донбассе в воскресенье с минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру Водяного

В Украине за сутки зафиксировано 5 062 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 910 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна подскочил на 11% - выше $53 тыс.

На Крещатике частично ограничили движение транспорта

Разумков против прямых переговоров с "руководством" ОРДЛО

Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

Зеленский призвал к расширению Нормандского формата за счет привлечения США, Канады и Великобритании – FT

Заседание Консультативного совета по вопросам местного самоуправления состоится 11 мая - Разумков

Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля - УЦОКО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА