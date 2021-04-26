Порошенко требует от власти объяснений по поводу вакцинации украинцев от коронавируса препаратом Pfizer

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко призвал действующую власть объяснить, почему в правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные президентом Владимиром Зеленским 10 млн доз вакцины Pfizer.

Соответствующее заявление он сделал во время согласительного совета в понедельник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации и не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тыс. доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи", - отметил Порошенко.

Он обнародовал официальные данные МОЗ о людях, которые были привиты препаратом Pfizer, в которых указано: "Среди людей старше 80 лет был вакцинирован 1 человек. Или 0,010%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории "другие" провакцинировано 9641, или уже такие символические 73%".

"Что это за "другие"? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы, и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики", - подчеркнул Порошенко.

Он призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном "Евросолидарностью", рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.