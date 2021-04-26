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12:38 26.04.2021

Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

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Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о полномочиях министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля.

Соответствующий документ № №471/2021-рп обнародован на сайте президента в понедельник.

В нем отмечается, что данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Счет международного сотрудничества для Чернобыля – специальный донорский фонд, созданный Европейским банком реконструкции и развития для преодоления вызовов, которые еще остаются актуальными в Чернобыльской зоне. Первое заседание Ассамблеи вкладчиков этого фонда приурочено к 35-й годовщине катастрофы.

Теги: #чернобыль #абрамовский #письмо
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