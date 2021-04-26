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12:28 26.04.2021

УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

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УИНП собирает устные свидетельства о Чернобыльской катастрофе

Украинский институт национальной памяти (УИНП) начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе.

"К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Украинский институт национальной памяти начал формирование устно-исторической тематической коллекции, посвященной тем событиям. Коллекция формируется на основе записей, которые проводятся работниками института и принимаются на хранение от других учреждений, организаций и частных исследователей", - говорится в сообщении пресс-службы УИНП.

Отмечается, что среди исторических источников для изучения событий, связанных с катастрофой, отдельный пласт составляют рассказы очевидцев.

"Воспоминания людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, работников станции, тех, кто занимался эвакуацией населения, эвакуированных и тех, кто вернулся жить в зону отчуждения, других пострадавших, составляют разнообразную палитру устной истории Чернобыльской катастрофы", - отмечают в Институте.

На данный момент в коллекции вошли записи, осуществленные фольклористкой, научной сотрудницей Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Натальей Лещенко. Устные свидетельства зафиксированы как видео или аудио-интервью и дополнены фотографиями и документами, предоставленными рассказчиками.

Свидетельства обнародованы на новом онлайн-ресурсе Украинского института национальной памяти - архиве устной истории.

Записи на платформе представлены в полном объеме. Большинство из них являются тематическими, в остальных интервью чернобыльская тематика представлена отдельными сюжетами.

Посмотреть тематическую коллекцию можно по ссылке.

Теги: #чернобыль #уинп
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