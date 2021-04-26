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11:43 26.04.2021

Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

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Кулеба предложил направить высланных из РФ чешских дипломатов для работы в Киеве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком предложил ему направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

21 апреля Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

Кулганек заявил, что Российская Федерация до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов. По его словам, в случае, если дипломаты не смогут вернуться в Москву до указанного срока, будет принято решение о сокращении штата посольства РФ в Праге, чтобы он соответствовал нынешнему штату в посольстве Чехии.

22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - сказал он.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня". "Посольство РФ должно сократить штат до конца мая", - добавил министр.

 

Теги: #кулеба #чехия #дипломаты
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