Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 14 июля - УЦОКО

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 29 июня по 14 июля.

Согласно сообщению пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), в 2021 году тестирования дополнительной сессии ВНО пройдут с 29 июня по 14 июля.

В частности, химия - 29 июня, английский язык - 1 июля, немецкий язык - 2 июля, испанский язык - 5 июля, французский язык - 6 июля, математика - 7 июля, математика (задания уровня стандарта) - 7 июля, физика - 8 июля, украинский язык - 9 июля, украинский язык и литература - 9 июля, история Украины - 12 июля, биология - 13 июля и география - 14 июля.

Отмечается, что результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.