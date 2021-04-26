В Киеве за сутки обнаружили 256 случаев заболевания COVID-19, умер 21 человек

В течение прошедших суток, 25 апреля, в Киеве зафиксировали 256 случаев заражения коронавирусом, от осложнений COVID-19 умер 21 житель столицы, сообщает киевский мэр Виталий Кличко в понедельник.

"+256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191 751). 136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет. 106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет. 7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет. 21 летальный случай от вируса (всего 4 466)", - написал Кличко в Телеграме.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (54), Шевченковском (44) и Дарницком (29) районах столицы.

При этом, за прошедшие сутки в киевские больницы госпитализировали 36 человек с коронавирусом и 140 с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Кроме того, 242 киевлянина успешно преодолели коронавирус (всего 120 044).

Как сообщалось, 24 апреля в Киеве обнаружили 330 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 апреля в столице выявили 1027 новых случая заболевания Covid-19, 22 апреля – 1269, 21 апреля - 1673, 20 апреля в Киеве зафиксировали 965 новых случая Covid-19.