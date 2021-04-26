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11:14 26.04.2021

В Таиланде растет заболеваемость COVID-19, в Бангкоке на две недели закрывают кинотеатры и парки

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В Таиланде растет заболеваемость COVID-19, в Бангкоке на две недели закрывают кинотеатры и парки

Власти Бангкока с понедельника, на фоне наиболее масштабного за время пандемии COVID-19 всплеска заболеваемости в Таиланде, вводят ряд ограничений в столице - сроком на две недели, передает агентство Associated Press (AP).

Всего под ограничения подпадает 31 тип общественных пространств, включая кинотеатры, парки и спортивные залы. Торговые центры и супермаркеты теперь работают по сокращенному графику. Запрещено собираться в группы более чем в 20 человек.

Также в 48 провинциях страны, включая Бангкок, от жителей требуют носить маски в помещениях и снаружи. Однако, указывает AP, в стране не вводили общенационального локдауна, комендантского часа или запрета на передвижения.

Между тем, с начала апреля в Бангкоке отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Больницы вынуждены иметь дело с наплывом пациентов, и медики предупреждают, что нынешних ограничительных мер недостаточно для стабилизации ситуации.

С 1 мая Таиланд перестает принимать лиц, прибывающих из Индии, которая ранее столкнулась с сильнейшей волной COVID-19. Исключение будет сделано лишь для подданных Таиланда.

В понедельник органы здравоохранения Таиланда отчитались о зарегистрированных за сутки 2 тыс. 48 случаях болезни и о восьми летальных исходах. За время пандемии в стране выявили более 57 тыс. случаев вируса, 148 инфицированных скончались.

Теги: #covid_19 #таиланд
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