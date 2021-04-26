Фракция "Слуга народа" собрала подписи за проведение внеочередного заседания Рады 27 апреля

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" собрали необходимое количество подписей парламентариев за проведение 27 апреля внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Уже собрано достаточное количество подписей за проведение внеочередного заседания во вторник, сегодня передадим подписные листы в аппарат Верховной Рады", – сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Она также добавила, что формируется повестка дня внеочередного пленарного заседания ВР на четверг.

Как сообщалось, ранее народный депутат Александр Качура обнародовал фотокопию предлагаемой повестки дня предстоящего внеочередного заседания ВР, которая включает 13 вопросов. Парламентарии, в частности, планируют внести изменения в законы "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов местных и апелляционных судов, "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны, а также в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Кроме того, в интервью на сайте партии "Слуга народа" председатель одноименной фракции Давил Арахамия сообщил, что на инициированном внеочередном заседании 29 апреля депутаты предлагают рассмотреть 17 законопроектов.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем "Телеграмм-канале" написал, что на текущей неделе могут состояться четыре внеочередных заседания Рады – от оппозиции с постановлением о провале борьбы с коронавирусной болезнью и для рассмотрения кадровых вопросов в правительстве.